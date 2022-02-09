البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون بعد زيارتيه إلى موسكو وكييف

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارتي الأخير إلى موسكو وكييف.وقالت بساكي أثناء موجز صحفي: "لقد تحدث الرئيس صباح اليوم مع الرئيس ماكرون. وكما تعلمون فهو استقبل أيضا المستشار الألماني (أولاف شولتس). وأتوقع أن يجري محادثات مع سائر زملائه الأوروبيين هذا الأسبوع".وأشارت إلى أن واشنطن لا تستطيع في الوقت الحالي تقييم مدى نجاح محادثات ماكرون في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "ما يهمنا هو ليس تقارير عن نتائج اللقاء، بل ما إذا كانت موسكو تتخذ خطوات لوقف التصعيد أم لا، وهي لا تتخذها".وذكرت بساكي في هذا السياق أن الولايات المتحدة ترى في أن التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس "تصعيد الوضع" حول أوكرانيا.وعندما سئلت عن احتمال عقد لقاء بين بايدن وبوتين، صرحت المتحدثة بأن البيت الأبيض "ليس عنده ما يقوله" بهذا الشأن، غير أنها ذكرت أن الرئيس الأميركي يقيم عاليا "دبلوماسية الزعماء".