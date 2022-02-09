هاريس ستشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن

أكد البيت الأبيض، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستشارك في «مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن» بألمانيا.وذكر البيت الأبيض أن هاريس تريد بمشاركتها إظهار «الالتزام الحديدي» حيال الحلفاء داخل «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، والتأكيد على «العمل من أجل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».وأضاف أن الغرض من مشاركة هاريس أيضاً التأكيد على المصلحة المشتركة في الحفاظ على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السلام والأمن في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر عُقدت افتراضياً العام الماضي بسبب وباء «كورونا»، ومن المنتظر أن تُعقد نسخة العام الحالي بالحضور الفعلي.