عربي-دولي

البنتاغون: روسيا تواصل إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا

Lebanon 24
10-02-2022 | 01:00
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قالت الولايات المتحدة إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا، في وقت أكدت فرنسا أنها حصلت على تعهدات من الكرملين بألا يحدث "تصعيد" إضافي.
 
وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي "لقد واصلنا، بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس".
 
وأضاف كيربي "لن نعطي أرقاما محددة لكنها مستمرة في الزيادة" مشيرا إلى وجود "أكثر من 100 ألف" عسكري حاليا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "نرى أيضا مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها".

وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "يواصل تعزيز قدراته العسكرية... كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات، كل يوم يعزز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتنفيذ أي عمليات في أوكرانيا غير العضو في حلف شمال الأطلسي، في حين بدأت طليعة 3000 عسكري أميركي أرسلوا "لطمأنة" حلفاء الجناح الشرقي للحلف في الانتشار في بولندا ورومانيا.
 
ولفت جون كيربي إلى أنه من المحتمل أن يشارك العسكريون الأميركيون في عمليات الإغاثة إذا تدفق رعايا أميركيون مقيمون في أوكرانيا على البلدين في حال حدوث غزو روسي، لكن ذلك قد لا يكون ضروريا.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ أسابيع أنها لا تنوي إجلاء الأميركيين من أوكرانيا عسكريا كما فعلت في كابول الصيف الماضي.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وان كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن فلاديمير بوتن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو.

من جهته، التقى الرئيس الفرنسي نظيره الروسي في موسكو الإثنين، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف.

وأكد إيمانويل ماكرون تلقيه تعهدات من الرئيس الروسي بعدم حدوث "تصعيد" إضافي، وتؤكد باريس أن هذه الزيارة مكنت من "المضي قدما" لتهدئة الموقف.
المصدر: سكاي نيوز
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