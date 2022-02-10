بعد عام من إصابتك بكوفيد.. هذا المرض قد يصيبك!

كشف تحليل مكثف للسجلات الصحية أن مرضى كوفيد-19 المتعافين معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية في العام التالي للعدوى الحادة.وأظهرت النتائج الجديدة، التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، أن الناجين من الوباء كانوا أكثر عرضة بنسبة 55 في المئة لتجربة حدث خطير في القلب والأوعية الدموية بعد التعافي.وبحسب موقع "نيو أطلس" الأميركي، "أوضح زياد العلي، كبير مؤلفي الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن: "أردنا البناء على بحثنا السابق حول التأثيرات طويلة المدى لكوفيد من خلال إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث في قلوب الناس. وما نراه ليس جيداً. يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية والوفاة. لا يتجدد القلب أو يتعافى بسهولة بعد تلفه. هذه هي الأمراض التي ستؤثر على الناس مدى الحياة". ونظر الباحثون في السجلات الطبية من وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية، وقاموا بتحليل حوالي 150 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19. وتمت مقارنة نتائج القلب والأوعية الدموية في 12 شهرًا بعد المرض الحاد بمجموعتي تحكم كبيرتين تضم أكثر من خمسة ملايين مريض. في فترة بدأت بعد 30 يومًا من الإصابة الأولية، وما يصل إلى عام بعد ذلك، كان مرضى كوفيد أكثر عرضة بنسبة 72 في المئة للإصابة بمرض الشريان التاجي مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من عدوى SARS-CoV-2. كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 52 في المئة للإصابة بسكتة دماغية و63 في المئة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية".ورأى الموقع أنه "وبشكل عام، وجدت الدراسة أن مرضى كوفيد-19 عانوا من معدل أعلى بنسبة 55 في المئة لأحداث القلب والأوعية الدموية العكسية الكبرى في العام التالي لمرضهم الحاد. وشملت هذه الأحداث الضائرة الاضطرابات الدماغية الوعائية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية وغير الإقفارية والتهاب التامور والتهاب عضلة القلب وفشل القلب. وأشار العلي إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت أعلى لدى أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية سابقة وأولئك الذين يعانون من إصابة أكثر حدة بكوفيد-19. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الإصابة بوباء كوفيد من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وأضاف العلي: "... الأهم من ذلك، أن الأشخاص الذين لم يعانوا من أي مشاكل في القلب واعتبروا منخفضي الخطورة يعانون أيضًا من مشاكل في القلب بعد إصابتهم بكوفيد-19. أظهرت بياناتنا زيادة خطر الإصابة بأضرار القلب لدى الشباب وكبار السن؛ الذكور والإناث؛ السود والبيض وجميع الأجناس؛ الناس الذين يعانون من السمنة وأولئك الذين لا يعانون منمها؛ الأشخاص المصابون بمرض السكري والذين لا يعانون منه؛ الأشخاص المصابون بأمراض القلب السابقة وأولئك الذين لم يتعرضوا للإصابة من قبل؛ الأشخاص المصابون بعدوى بسيطة من كوفيد وأولئك الذين يعانون من عوارض أكثر شدة والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بسبب ذلك"."وبحسب الموقع، "لا يزال السبب في زيادة عدوى SARS-CoV-2 خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية غير واضح. في الدراسة الجديدة، افترض الباحثون عددًا من الآليات المحتملة، مثل الضرر المستمر في الخلايا من العدوى الفيروسية الحادة إلى الاستجابة المناعية المفرطة النشاط المستمرة بعد المرض. وكتب الباحثون في الدراسة: "ستكون هناك حاجة إلى فهم أعمق للآليات البيولوجية لإبلاغ تطوير استراتيجيات الوقاية والعلاج من المظاهر القلبية الوعائية بين الأشخاص المصابين بكوفيد-19". تضيف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من البيانات التي تسلط الضوء على الآثار طويلة المدى لكوفيد-19. في الآونة الأخيرة، تتبعت دراسة أسترالية 20000 حالة كوفيد-19 لمدة تصل إلى عام واحد بعد الإصابة الحادة. وجدت تلك الدراسة أن الإصابة بالوباء زادت بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بأمراض عصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك غير المصابين بفيروس SARS-CoV-2".وتابع الموقع، "يشير العلي إلى أنه من المحتمل أن يقلل التطعيم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل المرتبطة بكوفيد-19. ولكن، سيستغرق الأمر مزيدًا من الوقت لفهم مقدار الحماية التي تؤمنها اللقاحات. على المدى القصير، يقول العلي إنه من الأهمية بمكان أن تستعد الحكومات لزيادة الضغط على الأنظمة الصحية خلال السنوات المقبلة بسبب هذه الآثار طويلة المدى للوباء. ويشير بشكل خاص إلى أن هذه النتائج تؤكد على أهمية توزيع اللقاح في البلدان منخفضة الدخل كوسيلة لمحاولة التخفيف من التأثير المستقبلي لأحداث ما بعد كوفيد. قال العلي: "يجب أن تكون الحكومات والأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم مستعدة للتعامل مع الدور الكبير المحتمل لوباء كوفيد-19 في زيادة عبء أمراض القلب والأوعية الدموية. وبسبب الطبيعة المزمنة لهذه الحالات، فمن المحتمل أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على المرضى والأنظمة الصحية، كما سيكون لها آثار واسعة على الإنتاجية الاقتصادية ومتوسط العمر المتوقع"."