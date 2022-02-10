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حزب العمال البريطاني يواجه خطر الإفلاس

Lebanon 24
10-02-2022 | 07:00
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أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن حزب العمال البريطاني يواجه خطر الإفلاس بعد أن أعلن أكبر داعم نقابي للحزب أنه قد يسحب دعمه.

وقالت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة "اتحدوا" العمالية، إن "الدعم المالي المتبقي" الذي تقدمه النقابة للحزب "قيد المراجعة" وسط نزاع صناعي مستمر، معتبرة أنه "يجب على الحزب أن يعود للتصرف على أنه حزب للعمال".

وأضافت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة للغاية. الدعم المالي المتبقي لحزب العمال الآن قيد المراجعة"ـ مشددة على أنه "لن يتم القبول والسكوت عن إساءة معاملة أعضائنا. حان الوقت للتصرف مثل العمال، وكن حزب العمال".

يذكر أن "اتحدوا Unite" هو ثاني أكبر اتحاد في بريطانيا وأكبر مانح لحزب العمال. وفي ديسمبر، قالت غراهام إنها لا تعتقد أن النقابة تحصل على "أفضل قيمة" من أموالها من خلال إعطائها لحزب العمال.
المصدر: روسيا اليوم
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