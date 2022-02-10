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وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري بـ"كورونا" (صورة)

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:30
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفريق زاهر عبد الرحمن أحد أبرز قادة الجيش المصري عقب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام السابقة.

وتوفي الفريق زاهر بعدما تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى "كوبري القبة العسكري" لتلقي العلاج حتى وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

ويعد الفريق محمد زاهر عبد الرحمن قائد قوات الدفاع الجوي المصرية الأسبق وأحد المشاركين في حرب تشرين الاول 1973، حيث تولى قيادة قوات الدفاع الجوي خلال الفترة من كانون الاول 1990 حتى نيسانعام 1993. 

كما شغل منصب محافظ مرسي مطروح 1993-1995 ثم محافظ محافظة البحر الأحمر 1996-1997.
 
وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري بكورونا (صورة)
المصدر: روسيا اليوم
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