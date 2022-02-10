عربي-دولي

الكرملين: لا يوجد موعد محدد لمحادثة جديدة بين بوتين وماكرون

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:00
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوجود إمكانية للاتفاق على محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي في المستقبل القريب، لكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

وقال بيسكوف في رد على سؤال بهذا الشأن: "يمكن الافتراض أن مثل هذه المحادثة يمكن أن تحدث في المستقبل القريب جدا، لأنهما اتفقا في موسكو على أنه بعد اكتمال هذه الجولة من الاتصالات، سيقومان بمزامنة الساعات".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية في السياق ذاته إلى أنه "حتى الآن، لا يوجد مثل هذا التاريخ المحدد. ولكن يمكن أن يظهر بسرعة كبيرة في جدول الأعمال".
المصدر: روسيا اليوم
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