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جونسون: إنضمام أي دولة إلى حلف "الناتو" لا يخضع للفيتو

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:30
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الخميس، إنه لا توجد دولة لديها الحق في أن ترفع حق "الفيتو" وتعترض على انضمام دولة أخرى إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان جونسون يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب الأمين العام لـ "الناتو"، ينس ستولنبرغ، في إشارة إلى اعتراض روسيا على انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، لأنه تعتبر الأمر بمثابة تهديد أمني يقترب من حدودها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا، في ظل توقعات بإقدامها على غزو أوكرانيا، لكنه شدد على الرغبة في الخيار الديبلوماسي.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "لن نتنازل عن مبادئنا الأساسية وخصوصا حق الدول في الانضمام للحلف".
المصدر: سكاي نيوز
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