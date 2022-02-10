عربي-دولي

وزير يتّهم واشنطن بدعم عصابات إجرامية داخل بلاده

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:30
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قال وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي ريميخيو سيبالوس، إن واشنطن تقف وراء أفعال منظمة إجرامية تمت تصفيتها في شمال فنزويلا، وهي مسؤولة عن محاولات زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف الوزير الفنزويلي: "نجحنا في القضاء على عصابة خطرة كانت تعمل في منطقة تيجرياس بولاية أراغوا، وفق استراتيجية الولايات المتحدة ونظريتها للدولة الهشة، وذلك بمشاركة كولومبيا وآخرين من أوروبا، وبمشاركة خونة الدستور القانون داخل فنزويلا".

وشدد على أن المجرمين حاولوا زعزعة الاستقرار والسلام في البلاد. ونوه بأن هؤلاء المجرمين حصلوا على السلاح والمتفجرات من الولايات المتحدة وكولومبيا وبعض الدول الأخرى.

وأوضح أن تصرفات المجرمين في غرب كاراكاس فاقمت من آثار الحصار الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على رفاهية المواطنين.
 

المصدر: روسيا اليوم
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