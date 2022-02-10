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إصابة الأمير تشارلز بفيروس "كورونا" للمرة الثانية

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:30
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كشف مكتب الأمير البريطاني تشارلز، أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وهي المرة الثانية، التي يصاب فيها وريث العرش البريطاني بالمرض.

وقال مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن في العزل الذاتي"، مشيرا إلى أن الأمير تشارلز ألغى ارتباطاته المحددة لليوم الخميس.
المصدر: العربية
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