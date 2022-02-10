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مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:30
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صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
المصدر: سبوتنيك
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