بدء وصول وحدات عسكرية بريطانية إضافية إلى بولندا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إنّ قوات بريطانية إضافية بدأت في الوصول إلى بولندا.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الإثنين الماضي، قال فيها إن بلاده سترسل 350 جنديا إضافيا إلى بولندا، ليضافوا إلى 100 مهندس عسكري بريطاني تم نشرهم العام الماضي خلال أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح بلاشتشاك للصحفيين أنّ "جنود المملكة المتحدة يصلون الآن، اتفقنا على أن 350 جنديا من مشاة البحرية البريطانية سيعززون دفاع بولندا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".