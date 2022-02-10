تحت عنوان: "محادثات فيينا ثرثرة والخيارات تتقلّص"، جاء في "موقع 24 الإلكتروني": تأرجح موقف الكاتب السياسي كيفن ويليامسون من الاتفاق النووي بين اعتباره ميتاً أو محتضراً، واصفاً محادثات فيينا بشأن إعادة إحيائه بالثرثرة.

وأشار في مجلة "ناشونال ريفيو" إلى أنه وخلال ولاية باراك أوباما، توصلت مجموعة 5+1 إلى اتفاق حمل اسماً عقيماً ومدعياً: "خطة العمل الشاملة المشتركة". تحمل هذه الكلمات انطباعاً بأنها تقول شيئاً ما، من دون أن تفعل ذلك تماماً. بحسب خطة العمل هذه، وافقت إيران على فرض بعض القيود على تطوير برنامجها النووي، لكنها لم توافق على التخلي عنه. بالمقابل، كانت إيران ستحصل على تخفيف أممي للعقوبات. كما العديد من المشاريع الكبيرة لإدارة أوباما، بدت خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل على الورق مما هي على أرض الواقع. مع ذلك، لم يكن النقاد، خصوصاً من اليمين، معجبين فعلاً بالخطة كما بدت على الورق.

بين العمل السهل والمضني

وتابع المقال: "انتقد الكتاب السياسيون في المجلة نفسها الاتفاق النووي، ووصف المرشح إلى الرئاسة الأميركية حينذاك دونالد ترامب خطة العمل بأنها "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه". مع ذلك، وجد ترامب صعوبة في الخروج من الاتفاق النووي بعدما أصبح رئيساً، مما دفع جون بولتون في 2017 إلى كتابة مقال في المجلة نفسها متسائلاً من خلاله عن سبب مصادقة الإدارة مرتين على الاتفاق وعما إذا كان ترامب هو الممسك الفعلي بالسلطة أم مستشاروه. بناء على طلب كبير المخططين الاستراتيجيين الأسبق في البيت الأبيض ستيف بانون، قدم بولتون مقترحات للانسحاب من الاتفاق. رداً على ذلك، قدمت إدارة ترامب أداءها المعتاد: نوبة غضب وتشنجاً مع القليل من المتابعة. انسحب ترامب من الاتفاق النووي وترك العمل المضني غير منجز".

نصائح مهدورة

نصح بولتون الإدارة باتباع برنامج من الديبلوماسية المستدامة عبر "المشاورات المبكرة، الهادئة مع لاعبين أساسيين مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، والمملكة العربية السعودية" و"إعداد الدفاع الاستراتيجي الموثق عن الانسحاب". وطالب بحملة ديبلوماسية موسعة تعقب إعلان الانسحاب بشكل فوري خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط، كما ببناء دعم داخلي وأجنبي من خلال تطوير وتنفيذ جهود تشريعية وديبلوماسية عامة. لكن لم يحدث سوى القليل من ذلك، وبشكل عملي لم يتم تنفيذ أي من هذه السياسات بكفاءة وفقاً لويليامسون.

ما الاتجاهات التي أتيحت لأميركا؟

وأضاف المقال: "حتى إدارة أوباما أدركت أن الاتفاق النووي لم يصب في مصلحة الولايات المتحدة فخافت من إحالته إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. علاوة على ذلك لم تؤخذ بالاعتبار المصالح المشروعة لحلفاء أمريكا الأساسيين في الشرق الأوسط والمتأثرين مباشرة بهذا الاتفاق، وخصوصاً إسرائيل ودول الخليج.

لكن الانسحاب ببساطة من الاتفاق وهدمه لم يكونا كافيين بحسب بولتون الذي طالب بضرورة إبداء واشنطن قيادتها عبر شرح ديبلوماسي وعام لقرار عدم مصادقة الإدارة عليه. مثل أي حملة دولية، يجب أن تكون الحملة الخاصة مقنعة وشاملة ودقيقة وهادفة إلى طمأنة المجتمع الدولي بأن قرار الولايات المتحدة سيعزز الأمن والسلام الدوليين".

وأصر فرنش على "وجوب هزيمة إيران على الميدان لا عبر الاجتياح أو إعلان الحرب بل عوضاً عن ذلك عبر ضمان الصمود والانتصار النهائي لحلفائنا في نزاعات الوكالة المستعرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط". لقد كانت هذه نصيحة ممتازة كثيراً ما تجاهلتها إدارة ترامب".

الجمهوريون والاتفاق النووي... وأوباما كير

ثمة سياسات كثيرة متشابهة في إدارات أوباما-ترامب-بايدن. يناقش ويليامسون على سبيل المثال قانون الرعاية بأسعار معقولة (أكا) وهو مشروع آخر لأوباما مثل الاتفاق النووي. لقد تمت صياغة المشروع من دون عناية وكان سيتطلب الأمر شيئاً قريباً من المثالية لإنتاج ما يشبه بشكل معقول نتيجة ناجحة. أحب الجمهوريون أن يفعلوا بأكا كما فعلوا بالاتفاق النووي: تدميره والانسحاب منه بدون تقديم طريق أفضل للمضي قدماً. أمضت إدارة ترامب أربعة أعوام وهي تقول إنها على بعد أسبوعين من إعلان مقترحها بشأن الرعاية الصحية. لكن الجمهوريين لم يتمكنوا فعلاً من بناء أي إجماع باستثناء إلغاء أكا وقد افتقروا حتى للإرادة السياسية لفعل ذلك.

سببان أساسيان

وختم المقال: "لواشنطن مشكلة في الجزء الذي يلي الرفض لسببين أساسيين: الأول هو أن السياسة الخارجية الأمريكية خاضعة لهيمنة السياسة الداخلية بشكل شامل. يعتقد الكاتب أنه من الصحي والطبيعي تأثير السياسات الداخلية على تلك الخارجية إلى حد كبير، لكن يجب أن تترك بعض الأمور لنطاق السياسة الخارجية نفسه. السبب الثاني هو أن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا تريد من إيران وروسيا والصين ومن أي علاقة دولية أخرى. يشبه الأمريكيون الرومان الفاسدين الذين انتقدهم الجنرال كوريولانوس قائلاً إنهم "لا يحبون السلام ولا الحرب". لكن العلاقة الأمريكية مع إيران هي ليست حالياً سلاماً ولا حرباً وأن حالة اللاسلام/اللاحرب ستكون أبشع حتى، وأكثر تعقيداً وخطراً إذا حصلت إيران على الأسلحة النووية. وختم ويليامسون مقاله كاتباً: "لا نملك خيارات جذابة كثيرة جداً، وسيكون لدينا (خيارات) أقل حتى ضد إيران نووية".