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ترامب يعلق على أنباء عن إتلافه وثائق مهمة في المرحاض

Lebanon 24
10-02-2022 | 15:30
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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما تناقلته وسائل الإعلام حول أنه أتلف وثائق البيت الأبيض في المرحاض، بأنها أنباء "خيالية" و"قصة مزيفة أخرى".
ونقلت بوابة "أكسيوس" مقتطفات من كتاب ماغي هابرمان "Confidence Man" الصحفية في "نيويورك تايمز"، أن "الرئيس الأميركي السابق أتلف وثائق مهمة في مرحاض منزله"، كشف عنها عقب أن طلبت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية من وزارة العدل النظر في تعامل ترامب مع السجلات الإدارية.
وعلق ترامب على ما نقله مكتبه الصحفي: "هناك قصة مزيفة أخرى، حول أني قمت بإتلاف أوراق البيت الأبيض ووثائقه في المرحاض... هذه رواية غير صحيحة بالمطلق، اخترعها أحد المراسلين ببساطة للفت الانتباه إلى كتاب خيالي إلى حد كبير".
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي استخدام هذه الرواية لإخفاء كيف "تعيش البلاد بشكل رهيب تحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن".
وأضاف: "هناك معياران قانونيان في الولايات المتحدة للأسف أحدهما للجمهوريين، والآخر للديمقراطيين.. لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو!".
وتعتقد السلطات الفدرالية الأمريكية أن الرئيس السابق "قد يكون انتهك التشريعات التي تؤثر على التعامل مع الوثائق الحكومية.
وتشير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن "مناقشة هذه القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، وليس من الواضح ما إذا كانت وزارة العدل ستتحرى".

المصدر: روسيا اليوم
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