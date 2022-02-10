الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، أن المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.وسئل دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الامم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب "نعم، باختصار، نعم".وقال "رأينا المعلومات عن تعيين رئيس وزراء آخر. موقفنا لم يتبدل"، موضحا أن الأمم المتحدة تحاول "الحصول على تفاصيل عن القرار الذي اتخذه" البرلمان.وحرص دوجاريك على التأكيد أن "الأمم المتحدة ليست جهة استشارية أو سلطة شاملة في ليبيا. نحن هنا وهناك لمساعدة الشعب الليبي (...) ومن الأهمية بمكان لجميع القادة والأطراف الليبيين المعنيين ألا ينسوا الشعب الليبي".واختار مجلس النواب الليبي في طبرق في أقصى شرق البلاد الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في ضوء اعتباره حكومة الأخير "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات.ويتوقع أن تفتح الخطوة مجددا باب الانقسام والفوضى، في بلد تعود طيلة السنوات الماضية على سلطة تنفيذية برأسين.وفي آذار، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحددت مهمة الحكومة بتولي المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 كانون الأول الماضي، لكن تعذر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.