لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، أن احتجاجات اندلعت في صفوف آلاف اللاجئين الأفغان المتواجدين منذ عدة أشهر في منشأة تخضع لرقابة مشددة بأبوظبي، للمطالبة بإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.وقالت الصحيفة إن اللاجئين الأفغان اشتكوا من ظروف "شبيهة بالسجن" بعد احتجازهم في المنشأة منذ شهور منذ إجلائهم من أفغانستان في أغسطس الماضي.وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات كان مخططا لها أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، لكنها اندلعت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بعد انتشار أنباء في صفوفهم تزعم قيام الشرطة السرية الإماراتية باعتقال أحد منظمي الاحتجاجات ويدعى عبد الجلال كاكار.وذكرت أن آلاف الأفغان غادروا أماكن إقامتهم بعد حلول الظلام وتجمعوا خارج مكتب دبلوماسي أميركي، وهم يهتفون ويحملون لافتات كتب عليها "نريد الحرية"، فيما حمل أطفال لافتات كتب عليها "ستة أشهر في سجن مدى الحياة" و "أنا أعاني نفسيا".وفي تعليقها للصحيفة، قالت السلطات الإماراتية إنه "لم يتم اعتقال أي شخص"، وطلبت الرجوع إلى وزارة الخارجية الأميركية للحصول على مزيد من التعليق.وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، وفقا للصحيفة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن لاجئين أفغان القول إنه "تبين فيما بعد أن كاكار التقى بمسؤولين أميركيين أثناء فترة غيابه".وبعد انهيار الحكومة الأفغانية في كابل خلال الصيف الماضي وسيطرة حركة طالبان على البلاد، دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعضا من حلفائها إلى استضافة اللاجئين الأفغان مؤقتا بعد إجلائهم من أفغانستان.لم تحدد واشنطن بعد مصير آلاف الأفغان الذين انتهى بهم الأمر في بلدان ثالثة وما زالوا ينتظرون دخول الولايات المتحدة.ترجح الصحيفة أن تزيد الاحتجاجات الضغوط على المناقشات المتوترة أصلا بين الحكومتين الأميركية والإماراتية حول مستقبل المخيم، الذي تم إنشاؤه في البداية لإيواء الأفغان لأسابيع وأصبح الآن محطة انتظار مجهولة المصير لآلاف الأفغان الذين يفتقرون للوثائق اللازمة للسفر للولايات المتحدة، حسبما تقول الصحيفة.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أحد منظمي الاحتجاجات ويدعى بكتاش، بعد أن طلب ذكر اسمه الأول فقط لأسباب أمنية، القول إن السلطات الإماراتية كانت سخية في توفير الطعام والإقامة، لكنه انتقد الولايات المتحدة لتركهم عالقين لعدة أشهر في ظروف صعبة دون إبلاغهم بمصير قضايا الهجرة الخاصة بهم.ويحتجز حوالي 10 آلاف أفغاني في المجمع الخاضع للرقابة المشددة، محصورين في مساكنهم بسبب ما وصفه المسؤولون بأنه مخاوف من انتشار فايروس كورونا.واشتكى اللاجئون من محدودية الوصول إلى مسؤولي الهجرة الأميركيين وتلقي أطفالهم للتعليم وانعدام فرص العمل.يقول عبد الله، أحد المقيمين في المخيم، إنه لم يسمع بعد بشأن ما إذا كان سيتم قبوله في برنامج الهجرة للولايات المتحدة.ووفقا للصحيفة فإن عبد الله هو واحد من آلاف الأفغان الذين تقدموا هذا الصيف للحصول على تأشيرة السفر للولايات المتحدة ضمن برنامج مخصص للأفغان المعرضين لخطر الانتقام لعملهم مع الولايات المتحدة.ورفض مسؤولو البيت الأبيض هذا الأسبوع تقديم تحديث بشأن أوقات معالجة التأشيرات، لكنهم قالوا إن عدد العاملين في البرنامج تضاعف أربع مرات، بحسب الصحيفة.وقبل انهيار حكومة كابل، قال مسؤولون أميركيون إنه تم تقليص أوقات الانتظار من عدة سنوات إلى ما يقرب من تسعة أشهر.وأُجلي آلاف الأفغان العام الماضي إلى الإمارات لصالح الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وسط الانسحاب الفوضوي من أفغانستان مع عودة حركة طالبان المتشددة إلى السلطة.ووافقت دول عدة، بينها الإمارات وقطر، على توفير السكن المؤقت للأفغان إلى حين البت في طلباتهم للانتقال كي يتسنى سفرهم إلى دول ثالثة.