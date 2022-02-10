11
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بريطانيا.. استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات جونسون
Lebanon 24
10-02-2022
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل "سكوتلاند يارد" مع التحقيق في انتهاكات قيود كورونا في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقالت ديك: "من المحزن للغاية أنه بعد التحدث مع عمدة لندن صادق خان الخميس، أصبح من الواضح أن العمدة لم يعد يثق في قيادتي".
وأضافت: "لم يترك لي أي خيار سوى التنحي عن منصب مفوض دائرة شرطة العاصمة".
وأعلنت شرطة لندن أمس الأربعاء أنها "تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم 15 كانون الأول 2020 لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي"، وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب 3 من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.
وأقيمت الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، وهو ما تسبب بفضيحة كادت تطيح برئاسة جونسون للحكومة البريطانية.
وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.
تابع
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-02-10
العراق وإسبانيا يبحثان التنسيق والتعاون المستمر أمنيا وعسكريا
16:30 | 2022-02-10
أوغلو: روسيا لم تغلق باب المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا بوساطة تركية
16:07 | 2022-02-10
مقتل فرنسي بهجوم في بنين ونيابة مكافحة الإرهاب تباشر التحقيق
16:00 | 2022-02-10
هل تشكل الأزمة بين الغرب وموسكو بداية "نظام عالمي جديد"؟
15:30 | 2022-02-10
ترامب يعلق على أنباء عن إتلافه وثائق مهمة في المرحاض
15:20 | 2022-02-10
شولتس: على روسيا ألا تقلل من أهمية "وحدة الأوروبيين وتصميمهم"
فيديو
حادث سير مروّع في رياق
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق
16:48 | 2022-02-10
11/02/2022 00:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
11/02/2022 00:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
11/02/2022 00:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact