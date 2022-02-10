عربي-دولي

العراق وإسبانيا يبحثان التنسيق والتعاون المستمر أمنيا وعسكريا

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:55
A-
A+
Doc-P-917189-637801312331429644.jpg
Doc-P-917189-637801312331429644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مع وفد إسباني التنسيق والتعاون المستمر أمنيا وعسكريا بين البلدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن الشمري "التقى الخميس في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد الأدميرال تيودور استيبان لوبيز كالديرون رئيس أركان الجيش الإسباني وسفير مدريد لدى العراق بيدرو مارتينيث - افيال والوفد المرافق لهما".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان خلال اللقاء، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة في المجال الأمني والعسكري".

وتابع: "قدم الجانب العراقي إيجازا عن الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها"، مشيدا "بدور الضباط الإسبان ضمن بعثة الناتو والمستشارين ضمن التحالف الدولي في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب".

من جانبه أشاد الوفد الزائر "بجهود قواتنا الأمنية العراقية في مختلف المجالات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2022-02-10
16:30 | 2022-02-10
16:07 | 2022-02-10
16:00 | 2022-02-10
15:30 | 2022-02-10
15:25 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website