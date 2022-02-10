عربي-دولي

مقتل فرنسي بهجوم في بنين ونيابة مكافحة الإرهاب تباشر التحقيق

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:07
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أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس أن فرنسيا في عامه الخمسين قتل بهجوم إرهابي شمالي بنين، لافتة إلى بدء التحقيق في اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي.

وأوردت النيابة أن الهجوم "وقع في منطقة "بارك دبليو" شمال بنين، وعهد إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي إجراء التحقيقات اللازمة.

وأعلنت منظمة "أفريكن باركس" المدافعة عن البيئة الأربعاء أن خمسة من حراس الغابات وجنديا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في كمين الثلاثاء في هذه المحمية الطبيعية الواقعة عند تقاطع الحدود بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر والتي تتولى الدول الثلاث الإشراف عليها.

وقالت المنظمة: "بالأمس تعرض فريق من حراس الغابات لكمين في بارك دبليو في بنين.. الحصيلة غير النهائية بلغت ستة قتلى هم خمسة من حراس الغابات وجندي في قوات بنين المسلحة، وإصابة عشرة أشخاص آخرين".

وأضافت أنه تم نشر تعزيزات عسكرية ومزيد من حراس الغابات في المنطقة المذكورة.

وشهدت بلدان جنوب منطقة الساحل أخيرا سلسلة هجمات حدودية أكدت المخاوف من إمكان تقدم الجهاديين نحو المناطق الساحلية.

وعزز جيش بنين انتشاره في شمال البلاد بعد هجومين جهاديين تم الاعتراف بهما رسميا نهاية العام الفائت.
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