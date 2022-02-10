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عربي-دولي
واشنطن تدين هجوم الحوثي على مطار أبها: نقف بجانب السعودية لدعمها دفاعيا
Lebanon 24
10-02-2022
|
23:00
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دانت الخارجية الأميركية، الجمعة، الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي بالسعودية، والذي تسبب بإصابة 12 مدنياً من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضد اليمنيين وجيرانهم.
وشددت على أن "واشنطن تقف بثبات بجانب السعودية لدعمها دفاعيا"، مشددة على أن ذلك ما أكده الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبدالعزيز أمس خلال مكالمة هاتفية.
وأضاف البيان أن الهجمات المتكررة أضرت بالمدنيين وبالبنية المدنية وقللت من أهمية الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي لنزاع اليمن، وكذلك عرضت حياة أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في السعودية للخطر.
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