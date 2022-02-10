بايدن: على المواطنين الأميركيين مغادرة أوكرانيا فوراً

حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19. وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".وفي مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة أوكرانيا على الفور، مضيفاً أنه لن يقوم بإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا لإجلاء الأميركيين من كييف.يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك إن طائرات أميركية إف-15 هبطت الخميس في قاعدة جوية بولندية في الوقت الذي يعزز فيه حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري عند خاصرته الشرقية وسط توتر بشأن مواجهة بين أوكرانيا وروسيا.ووصلت الطائرات مع انتشار المزيد من القوات الأميركية والبريطانية في بولندا، التي زارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعبيرا عن التضامن.وكتب بلاشتاك على تويتر "وصلت مقاتلات إف-15 الأميركية إلى القاعدة الجوية في لاسك، وسوف تدعم الخاصرة الشرقية كجزء من مهمة الحماية الجوية لحلف شمال الأطلسي".ولم يذكر وزير الدفاع عدد طائرات إف-15 التي هبطت في القاعدة، كما أُرسلت طائرات أميركية من الطراز نفسه إلى دول البلطيق.وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن لندن قد ترسل مزيداً من القوات للمساعدة في دعم حلفائها في شرق أوروبا إذا لزم الأمر، بعد الإعلان عن نشر 350 جندياً في بولندا يوم الاثنين.وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا، في وقت أكدت فرنسا أنها حصلت على تعهدات من الكرملين بألا يحدث "تصعيد" إضافي.وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي: "لقد واصلنا، بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا"، وفق فرانس برس.أكثر من 100 ألفكما أضاف كيربي: "لن نعطي أرقاماً محددة لكنها مستمرة في الزيادة" مشيراً إلى وجود "أكثر من 100 ألف" عسكري حالياً.كذلك تابع: "نرى أيضاً مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها"، مشدداً على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يواصل تعزيز قدراته العسكرية... كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات، كل يوم يعزز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار في وضع متوتر للغاية بالفعل".اتهامات بالتحضير لغزووتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن بوتين لم يتخذ بعد قراراً بشأن شن غزو.من جهته، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي في موسكو الاثنين، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف.وأكد ماكرون تلقيه تعهدات من بوتين بعدم حدوث "تصعيد" إضافي، وتؤكد باريس أن هذه الزيارة مكنت من "المضي قدماً" لتهدئة الموقف.