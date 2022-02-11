عربي-دولي

وزراء خارجية "التحالف الرباعي" يبحثون "كبح نفوذ الصين"

Lebanon 24
11-02-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-917228-637801572200423393.jpg
Doc-P-917228-637801572200423393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند مناقشات، الجمعة، بشأن تعميق ما يسمى التحالف الرباعي "كواد" الهادف إلى احتواء توسع النفوذ الصيني في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه رغم تركيز واشنطن حاليا على التهديد الروسي في أوكرانيا إلا أن التحدي الطويل الأمد يبقى تقدم الصين الذي يدعو إلى التشكيك في "النظام التقليدي".

وقال لصحيفة "ذي أستراليان" عشية المحادثات "من وجهة نظري، ليس هناك شك في أن طموح الصين بنهاية المطاف هو أن تصبح القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية الرائدة، ليس في المنطقة فحسب لكن أيضا في العالم".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، قبل القمة "معا نشكل شبكة حيوية من الديمقراطيات الليبرالية التي تلتزم التعاون بشكل ملموس ولضمان أن جميع دول المحيطين الهندي والهادئ، الكبرى والصغيرة، قادرة على اتخاذ قراراتها الاستراتيجية الخاصة، بعيدا من الإكراه".

وأُطلق التحالف في 2007 تحت مسمى "الحوار الأمني الرباعي" أو كواد. ووضع إطار مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة والهند واليابان في المحيط الهادئ تعرف بمناورات مالابار.

وكسبت المبادرة زخما جديدا في 2020 مع إعادة انضمام أستراليا، ووقوع اشتباكات دامية بين قوات صينية وهندية على جزء متنازع عليه من الحدود، أعطت نيودلهي غير المنحازة تقليديا دفعا نحو تعاون أكبر مع كواد.

وبعد تدريبات بحرية مشتركة عام 2020 في خليج البنغال، يهدف اجتماع ملبورن إلى تعميق التعاون في مجالات مثل مكافحة كوفيد-19، والتركيز على قضايا تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك نشر شبكات اتصالات الجيل الخامس، أو حتى تغير المناخ.

وأوضح وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي في يناير أمام برلمان بلاده أن الرباعية جعلت من الممكن إقامة "نظام حر ومفتوح قائم على سيادة القانون" في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-02-11
01:00 | 2022-02-11
00:30 | 2022-02-11
23:30 | 2022-02-10
23:00 | 2022-02-10
16:55 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website