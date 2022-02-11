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عربي-دولي
الروس منحوا ماكرون خيارين في الاجتماع مع بوتين..وهذا ما جرى!
Lebanon 24
11-02-2022
|
00:30
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كشف مصدران لوكالة رويترز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض طلب الكرملين إجراء اختبار "بي سي آر" عند وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما تسبب في جلوسهم على طاولة كبيرة باعدت المسافة بينهما.
وأظهرت صور لقاء بوتين بماكرون الاثنين الماضي، جلوسهم على طاولة طولها أربعة أمتار، حيث تم بحث الأزمة الأوكرانية، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن "بوتين ربما يريد إرسال رسالة دبلوماسية" من هذا اللقاء.
وقال المصدران إنه تم منح ماكرون خيارين: إجراء اختبار "بي سي آر" على أيدي السلطات الروسية ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو في حال رفضه يلتزم بالتباعد الاجتماعي بشكل صارم.
وأشار أحد المصادر لوكالة رويترز إلى مخاوف أمنية إذا خضع الرئيس الفرنسي للفحص من قبل أطباء روس "إذ لن يتم قبول أن يضعوا أيديهم على الحمض النووي للرئيس" ماكرون.
ولم يرد متحدث باسم الكرملين على استفسارات وكالة رويترز، وفقا للوكالة.
وأكد أحد المصادر أن ماكرون رفض إجراء فحص "بي سي آر" في روسيا، لإنه كان قد خضع للفحص ذاته قبل مغادرته فرنسا، مضيفا أن "الروس أخبروهم أن بوتين بحاجة إلى البقاء في ظروف صحية صارمة.
وبعد نحو ثلاثة أيام من اجتماع ماكرون مع بوتين، استقبل الرئيس الروسي، الرئيس الكازخي قاسم جومارت توكاييف، حيث تصافحا وجلسا على مقربة من بعضهما البعض، ولا يفصل بينهما سوى طاولة قهوة صغيرة.
المصدر: الحرة
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