بعد وعدها بـ"العفو" عنهم.. طالبان تطارد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأميركي

تقود طالبان حملة انتقام قاتلة ضد الأفغان الذين اشتغلوا مع الجيش الأميركي في أفغانستان، وفق تقرير لصحيفة "يو إس توداي" الأميركية.وتنقل الصحيفة أن عشرات الآلاف من الأفغان يختبئون في ظروف صعبة في أنحاء البلاد خوفا من مقاتلي طالبان.وتشير إلى حالة قائد سابق للقوات المسلحة الأفغانية الذي لا يزال مختبئا منذ استيلاء الحركة على السلطة، وفقدانه الكثير من زملائه الجنود في معركتهم الأخيرة ضد الحركة، في أغسطس الماضي.وقال القائد السابق، للصحيفة، إن مقاتلي طالبان يبحثون عنه وعن باقي زملائه لقتلهم. ويشير إلى أنه في وضع صعب ويحاول حماية عائلته رغم عدم امتلاكه أسلحة للدفاع عن نفسه.وفي اليوم التالي لسيطرة طالبان، اقتحم النظام الجديد منزل والديه بحثا عن معلومات بشأن مكان وجوده.وهو واحد من عشرات الآلاف من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة وتسعى طالبان للانتقام منهم، وفقا للصحيفة.وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، كشف أن أكثر من 100 عضو من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة وقوات الأمن التابعة لها والذين عملوا مع الولايات المتحدة لقوا مصرعهم منذ استيلاء طالبان على السلطة، رغم وعد الحركة بالعفو عنهم.واستشهد تقرير الأمم المتحدة بأدلة موثوقة على اختفاء حلفاء أفغان آخرين، ومصيرهم مجهول، وفق ما تقول الصحيفة.ويضاعف انهيار الاقتصاد والمجاعة من متاعب المختبئين عن أنظار طالبان.تقول امرأة أفغانية، كانت والدتها قاضية في النظام الأفغاني السابق، إنها تختبئ رفقة 11 فردا من عائلتها، ولا تستطيع الخروج للعمل رغم تخرجها مؤخرا من كلية الطب.وتقول والداتها إنها فقدت وظيفتها كقاضية ولم تعد تملك المال لإعالة عائلتها.ومنذ استعادت السلطة قبل ستة أشهر، يقود مقاتلو طالبان حملة ضد الموظفين الحكوميين السابقين، وبدأت الحركة تزيل في كابل كل ما يشير إلى الحكومة السابقة من رسوم جدارية ولافتات تظهر نساء وأعلاما وغير ذلك.وأبعدت النساء بشكل كبير عن وظائف القطاع العام ويجب أن يكن برفقة محرم خلال الرحلات الطويلة.