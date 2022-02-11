"NeoCov" يُصيب الحيوانات فما تأثيره على البشر؟

احتل نوع من الفيروسات التاجية المعروفة باسم NeoCov عناوين الصحف في كل أنحاء العالم، حيث قارنه البعض بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لوباء كوفيد-19. لكن هذه المقارنة ليست دقيقة حقًا، كما وأنه ليس بمتحور جديد.بحسب موقع "الجزيرة" القطري، "يعتبر فيروس NeoCov أقرب فيروس وراثي معروف لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، إلا أنه لا يوجد خطر على البشر من هذا الفيروس حتى الآن. إذن ما هو NeoCov وهل هناك ما يدعو للقلق؟ ينتمي كل من SARS-CoV-2 وMERS وNeoCov إلى مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم فيروسات كورونا. هناك المئات من فيروسات كورونا، ينتشر معظمها بين الحيوانات مثل الخنازير والجمال والخفافيش والقطط. يمكن لبعض فيروسات كورونا أن تصيب البشر وتتسبب في أعراض خفيفة شبيهة بالزكام. من المعروف أن ثلاثة فيروسات كورونا فقط تسبب أعراضًا خطيرة لدى البشر، وهي:1 - ظهرت متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) في عام 2002 وأسفرت عن فيروس شديد العدوى ومهدِّد للحياة من الالتهاب الرئوي. يُعتقد أن سلالة من الفيروس التاجي توجد عادة فقط في الثدييات الصغيرة هي التي تتحور، مما يمكّنها من إصابة البشر. بسبب سياسة عزل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بهذه الحالة وفحص جميع الركاب الذين يسافرون جواً، لم تكن هناك حالات سارس جديدة منذ عام 2004.2 - انتقلت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في الأصل إلى الإنسان من الجمل. تم تحديده لأول مرة في عام 2012 ولا يزال يتسبب في تفشي المرض بشكل متقطع ومحلي. يمكن أن تبدأ عوارض هذه المتلازمة بحمى وسعال ويمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي وصعوبات في التنفس.3 - كوفيد-19: يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في مرض فيروس كورونا 2019 (أو كوفيد-19). تم تحديده لأول مرة في الصين في كانون الأول 2019 وصنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) في 11 آذار 2020 هذا الوباء على أنه جائحة عالمية".وتابع الموقع، "تم التعرف على فيروس NeoCov لأول مرة في عام 2011 ووجد أنه يصيب نوعًا من الخفافيش المعروفة باسم "الخُشّاف" أو "نيوروميسيا"، والتي تتواجد في الغالب في أجزاء من إفريقيا. حتى الآن، لا يُعرف عن هذا الفيروس أنه يصيب البشر. ومع ذلك، تسبب العلماء في الصين، الذين كانوا يدرسون الفيروس، في حالة من الذعر على نطاق واسع عندما اقترحوا أن NeoCov قد يكون لديه القدرة على إصابة البشر في المستقبل. من المهم دائمًا البحث عن الفيروسات التي لديها القدرة على العبور بين الحيوانات والبشر، ولكن في المناخ الحالي، من الضروري ألا تشكل أي مصدر للقلق. تظهر الدراسة أن NeoCov يمكن أن يرتبط بمثبطات على السطح الخارجي لخلايا الخفافيش تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ما يسمح لها بالدخول والتسبب في الإصابة. إن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 هو بروتين مستقبِل موجود في العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا والذي يوفر نقطة دخول لفيروسات كورونا للارتباط بالكائن الحي والدخول إليه. على الرغم من أن مثبطات ACE2 تحدث في الخلايا البشرية أيضًا، إلا أنها تختلف عن مثبطات ACE2 في الخفافيش ولا يستطيع NeoCov الارتباط بها وإصابة البشر".وأضاف الموقع، "لكن مؤلفي البحث اقترحوا أنه مع الطفرة الصحيحة، يمكن أن ينتقل NeoCov إلى البشر. لقد وصل بهم الأمر إلى تحديد الطفرة المفردة التي ستكون مطلوبة في مجال ربط مثبطاتNeo Cov لتحقيق هذا الامتداد غير المباشر، ولكن فقط في البيئات المختبرية. بسبب التشابه الجيني مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، دفع هذا الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا أصاب البشر بالفعل، فسيكون لهNeoCov: ما هو هذا الفيروس وهل يجب أن نقلق؟معدل وفيات مماثل بواقع واحد من كل ثلاثة، لكن كل هذه الإعتقادات لا تزال افتراضية. وجد الباحثون أيضًا أن الأجسام المضادة لـ MERS أو كوفيد-19 لن تبطل مفعول فيروس NeoCov. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، لا داعي للذعر. من الجيد دائمًا توسيع معرفتنا العلمية بآلاف فيروسات كورونا الموجودة هناك وإعداد أنفسنا لأي أحداث غير مباشرة محتملة قد تحدث بين الحيوانات والبشر. ومع ذلك، يجب توخي الحذر أثناء دراسة الحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والفيروسات - يجب أن نتعامل معها بالاحترام الذي تستحقه؛ هذا هو العالم الطبيعي الذي نتعامل معه ولا يخضع دائمًا لقواعد البشر".