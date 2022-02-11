مؤشرات على قرار روسيا غزو أوكرانيا والولايات المتحدة تراقب

قد يكون هجومًا إلكترونيًا يستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية، أو تحركاً للكتائب والدبابات الروسية على طول الحدود وداخل ميدان الرماية، أو ربما هجوما صاروخيا بعيد المدى. كلها علامات محتملة يقوم كلّ من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بمراقبتها عن كثب، ومن شأنها أن تكشف ما اذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قررغزو أوكرانيا.وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية،"مع وجود أكثر من مئة ألف جندي روسي متجمعين على طول الحدود الأوكرانية، وهو رقم مستمر في الازدياد، يدقق المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون في أحدث المناورات التكتيكية لمحاولة توقع متى قد تتحول تهديدات موسكو بالغزو إلى مرحلة شن غزو.يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يراقبون عن كثب الاختراقات الإلكترونية، مثل الهجوم الذي ضرب الحكومة الأوكرانية الشهر الماضي. إنهم لا يشاهدون فقط القوات الروسية التي تتكدس على الحدود ولكن أين يتمركزون، كما وأنهم يراقبون ما تفعله روسيا بمعداتها مثل الدبابات التي ستكون مركزية لأي غزو بري. في الوقت نفسه، يقول المسؤولون الحاليون والسابقون لشبكة "سي أن أن" إنه في النهاية قد لا يكون هناك بلاغ واضح بشن هجوم على أوكرانيا. يقول المسؤولون إن الأمر شبيه بدوي الزلزال، قد يكون هناك القليل من التحذير المسبق أو لا يوجد أي تحذير مسبق من الغزو قبل أن يصبح حقيقة.وقال مسؤول مخابرات غربي للشبكة: "إذا نظرت إلى الخيارات الدنيا، وكلها قابلة للتنفيذ على الفور مع القليل من التحذير أو عدم وجوده مع القوات التي تم نشرها بالفعل، فإن هذه القوات موجودة بالفعل وبالعدد الصحيح مع القدرة المناسبة". قال المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر للشبكة إن الولايات المتحدة قد لا ترى بداية غزو شامل وكامل حتى تراه بأم عينيها. يساعد التقييم في تفسير سبب تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين من أن الغزو الروسي وشيك - وهو تفسير أثار غضب المسؤولين الأوكرانيين - لأن الكرملين قد يحتاج إلى مهلة قليلة جدًا قبل شن هجوم".الغزو يمكن أن يحدث "في أي يوم "وتابعت الشبكة، "وبينما قال البيت الأبيض إنه لم يعد يصف الغزو الروسي بأنه "وشيك"، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن التقييم بأن الهجوم يمكن أن يحدث "في أي يوم " يبقى ساري المفعول حيث أضاف الروس الدعم اللوجستي والدعم لقواتهم على الحدود، بالإضافة إلى أسلحة هجومية ودفاعية إضافية. نفى المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا استعدادهم لغزو أوكرانيا، متهمين الغرب بالمسؤولية عن تصعيد التوترات هناك. ووافق البيت الأبيض يوم الأربعاء على الخطة التي قدمها البنتاغون والتي تقضي بأن يقوم قرابة الـ2000 جندي أميركي موجودين في بولندا بتقديم المساعدة للأميركيين الذين قد يحاولون إخلاء أوكرانيا إذا غزت روسيا، وفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر. وأكد المسؤولون أن القوات الأميركية غير مصرح لها حاليًا بدخول أوكرانيا في حالة اندلاع حرب، ولا توجد خطط لها لإجراء عملية إخلاء مثل العملية الأميركية في أفغانستان العام الماضي. واقترح بايدن أيضًا أن على الأميركيين مغادرة أوكرانيا الآن، وقال مسؤولو وزارة الخارجية إنهم قد لا يكونوا في وضع يسمح لهم بمساعدة الأميركيين الذين ما زالوا في البلاد في حالة الغزو الروسي. ويقول المسؤولون إن هناك فرقًا بين السيناريوهات المحتملة المختلفة، سواء كانت روسيا تهاجم أوكرانيا بطريقة مستهدفة أو ما إذا كان الكرملين يستعد لغزو واسع النطاق للبلاد في محاولة للإطاحة بالحكومة في كييف. في الحالة الأخيرة، سيحتاج الروس إلى مزيد من القوات على طول الحدود، كما يقول المسؤولون، وستلتقط صور الأقمار الصناعية التعزيز المستمر الذي يشاهده الغرب منذ شهور".وأضافت الشبكة، "لكن المسؤولين حذروا من أن بوتين يمكن أن يبدأ أيضًا باستخدام مدفعية بعيدة المدى لمهاجمة أوكرانيا، حيث لن تكون هناك حاجة لأي تدخل من القوات البرية. ومع ذلك، فإن أحد الأمور الرئيسية التي تراقبها الولايات المتحدة هي عندما يغادر عدد كبير من القوات الروسية مناطق تدريبهم بالقرب من الحدود ويتحركون ضمن نطاق إطلاق النار من أهدافهم، وهي مواقع أرضية محددة، على حد قول أحد مسؤولي الإدارة. وقال مسؤول أميركي إن الإشارة الأخرى التي تستقطب انتباه المسؤولين الأميركيين هي حركة الدبابات الروسية. وقال المسؤول إن إحدى الدلائل على أن الجيش الروسي يمكن أن يستعد لغزو هو إذا بدأوا في التحرك حول الدبابات على الحدود، أو قاموا بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، لأنها إذا بقيت مكانها ولم يتم تحريكها لبضعة أيام فقد يتجمد الزيت. وقال المسؤول إن الدبابات لا تزال موجودة حتى الآن، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التجارية. ويمكن أن يلعب الطقس في أوكرانيا دورًا أيضًا، حيث يشير التقييم إلى أن درجات الحرارة الأكثر برودة - والتضاريس المتجمدة - ستجعل التوغل الروسي أسهل".في حالة تأهب للهجمات الإلكترونيةوبحسب الشبكة، "يقول المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون أن هناك توقعات واسعة بأن أي غزو روسي يمكن أن يتم بالتزامن مع عدوان إلكتروني هجومي على أوكرانيا. قال فيكتور زورا، المسؤول الأوكراني الذي حقق في الهجوم الإلكتروني الذي وقع في كانون الثاني على مواقع الحكومة الأوكرانية، الشهر الماضي إنه "لا شك في أن أي غزو روسي يمكن أن يكون مدعومًا بالعدوان الإلكتروني - أو على الأقل سيبقى الروس نشطين في الفضاء الإلكتروني". قال مسؤول أمريكي للشبكة إن المسؤولين الأميركيين يراقبون عن كثب أي علامات على وقوع هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وهم على اتصال مع نظرائهم الأوكرانيين بشأن هذه القضية. يتمثل أحد المخاوف في أن روسيا قد تستخدم براعتها في القرصنة لمحاولة تآكل ثقة الجمهور في الحكومة الأوكرانية. وسأل المسؤول: "هل يمكن استخدام الإنترنت للإشارة إلى أن الحكومة الأوكرانية غير كفوءة؟" منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، عطل قراصنة روس مشتبه بهم البنية التحتية الأوكرانية الحيوية في مناسبات متعددة، بما في ذلك عن طريق قطع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد في عامي 2015 و2016".وتابعت الشبكة، "قال جون هولتكويست، نائب رئيس تحليل المعلومات الاستخباراتية في شركة الأمن السيبراني مانديانت، الذي يتتبع عن كثب مجموعة القرصنة الروسية المتهمة باضطرابات عامي 2015 و2016: "الإنترنت أداة مثالية لروسيا لاستخدامها قبل الغزو".أضاف: "يمكنك استخدام العمليات الإلكترونية لغاية عدوانية، أو للإشارة إلى النية وربما تآكل تأثير خصمك قبل إطلاق الرصاص أو دون تصعيد الموقف إلى الحرب".يقول المسؤولون إن روسيا تستخدم بالفعل ما يسمى بتقنيات الحرب الهجينة، وهي تكتيكات غير تقليدية مثل الهجمات الإلكترونية وحرب المعلومات و "الرجال الخضر الصغار" المشهورين الذين اعتمدت عليهم روسيا في الفترة التي سبقت هجومها على القرم عام 2014، مما يجعل من الصعب تحديد أي حادثة واحدة كإشارة نهائية على أن موسكو تستعد للتصعيد".