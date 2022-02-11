عربي-دولي

بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت"

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-917387-637801821434157237.jpg
Doc-P-917387-637801821434157237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الأميركي قوله إن واشنطن لا تزال ترصد مؤشرات "مقلقة جدا" لتصعيد روسي في أوكرانيا.

وقال بلينكن "نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحًا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، وأضاف "ببساطة، لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي"، وفقا لفرانس برس.

وتابع بعد اجتماع مع نظرائه من تحالف "الحوار الأمني الرباعي" الأسترالي والهندي والياباني (كواد) في ملبورن: "لكن في الوقت نفسه، كنّا واضحين جدًا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدّد، ستواجه عواقب كبيرة"

وشدّد بلينكن على أن الولايات المتحدة "تفضّل أن تحلّ الخلافات" مع روسيا "دبلوماسيًا".

وأضاف: "قمنا بكلّ جهد ممكن للحوار مع روسيا".

وأشار إلى أن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

ويأتي إعلان بلينكن في وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

بدوره دعا جو بايدن، يوم الخميس، مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأميركية والروسية رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.

وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه يتوجب "على المواطنين الأميركيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن".

وأضاف بايدن "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أن "هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

وكرر أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أميركيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.
ويحذّر القادة الغربيون منذ أسابيع من أن روسيا تستعد للتصعيد في النزاع المستمر منذ ثمانية أعوام في شرق أوكرانيا بعدما حشدت نحو مئة ألف جندي في محيط الدولة السوفياتية السابقة.

وباشرت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية مشتركة الخميس أججت التوتر وزادت من أهمية تحقيق اختراق في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمنع أي غزو لأوكرانيا.

وقبل ساعات على تصريحات بايدن دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس بكين إلى "تشجيع الروس" على اتخاذ الخيارات الصحيحة في الأزمة حول أوكرانيا، ما أثار ردا فوريا من نظيرها الصيني تشانغ جون الذي طالبها بـ"التوقف عن تأجيج التوتر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-02-11
10:00 | 2022-02-11
09:30 | 2022-02-11
09:00 | 2022-02-11
08:30 | 2022-02-11
08:14 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website