مأساة "ريان" تتكرر في سوريا... إنتشال طفل من بئر بعمق 63 مترا

تمكن أحد عناصر فوج إطفاء حلب، من الغوص في بئر عمقها 63 مترا بريف المحافظة الشرقي لانتشال فتى بعمر 16 ربيعا، تبين أنه فارق الحياة.وأوضح قائد فوج إطفاء حلب العقيد محسن كناني أنه جرى إبلاغهم في 9 شباط عن وجود طفل قد سقط في بئر في قرية لوريدا بمنطقة الباب، و"على الفور توجهت سيارة الإنقاذ إلى الموقع وتم انتشال الطفل من قبل أحد غطاسي الفوج من البئر الذي يبلغ ارتفاعة 63 مترا وارتفاع الماء فيه بين 14 و20 مترا، وتبين أن الطفل متوفي".وأشار إلى أن "الفوج سبق ونفذ عمليات مشابه كثيرة حيث يعمد غطاسونا إلى النزول إلى الآبار إذا كان قطرها يتراوح بين 60 و70 سنتيمتر متحدين المخاطر، حيث نلجأ إلى إجراء خلخلة للهواء وتزويد الغطاسين بالأكسجين".