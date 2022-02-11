أميركا ترسل مجموعة من مدمراتها إلى أوروبا لتعزيز أسطولها السادس

قالت البحرية الأميركية إنه تم إرسال أربع مدمرات صاروخية لتعزيز قواتها البحرية في أوروبا.

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية أرلو أبراهامسون: "أثناء وجودها هناك، ستشارك (المدمرات) في عدد من العمليات البحرية لدعم الأسطول الأمريكي السادس وحلفائنا في الناتو".

وتم إرسال المدمرات "دونالد كوك" و"ميتشر" و"سوليفان" و"جونزاليس" إلى أوروبا كجزء من أسطول العمليات السادس. وغادرت قواعدها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية كانون الثاني.

هذا وباستطاعة السفن حمل ما يصل إلى 56 صاروخًا من طراز "توماهوك كروز" يصل مداها إلى 1600 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مجهزة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس".

وبفضل قدراتها القتالية ، فإن هذه المدمرات قادرة على إجراء معركة ثلاثية الأبعاد عابرة مع توفير الدفاع الجوي والدفاع المضاد للسفن والغواصات في نفس الوقت.



وستكمل تجميع المدمرات المماثلة الموجودة في أوروبا على أساس دائم، والتي تشمل "روزفلت"،و"بورتر"، و"روس"، و"أرلي بيرك"، علماً أن هذه المدمرات تتمركز في القاعدة الإسبانية في روتا.



إلى جانب قواعد الدفاع الصاروخي إيجيس الأرضية في بولندا ورومانيا، تعد هذه السفن جزءًا من برنامج "المكون البحري" لبناء نظام دفاع صاروخي أوروبي متكيف على مراحل.

زتتمركز حاليًا مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" في شرق البحر المتوسط، وتتكون من طراد صاروخي وأربع مدمرات وفرقاطة، وتعمل المجموعة حاليا في البحر الأيوني.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأسطول العمليات السادس الأميركي، تقوم الغواصة النووية الأميركية "جورجيا" بدورية في شرق البحر المتوسط، وهي مجهزة بـ 154 صاروخ توماهوك كروز.