عربي-دولي

بيسكوف: ماكرون لم يتصل بعد

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-917412-637801852723327230.jpg
Doc-P-917412-637801852723327230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يتم بعد الاتصال المتفق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارة الأخير إلى أوكرانيا.

وأشار ممثل الكرملين، للصحفيين اليوم، إلى أن توقيت هذه المحادثة لا يزال غير معروف حتى الآن.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أساسا لخطوات جديدة في أعقاب زيارة الزعيم الفرنسي إلى كييف: "ليست لدينا معلومات حتى الآن. بوتين وماكرون لم يتحدثا بعد".

وأكد بيسكوف أنه لا يزال يجهل متى بالضبط يمكن أن تجري المحادثة بين الرئيسين الروسي والفرنسي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-02-11
12:45 | 2022-02-11
12:31 | 2022-02-11
12:00 | 2022-02-11
10:30 | 2022-02-11
10:00 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website