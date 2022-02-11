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"الجائحة لم تنته بعد".. منظمة الصحة تتوقع ظهور مزيد من المتحورات

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:00
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تحت عنوان: "الجائحة لم تنته بعد".. منظمة الصحة تتوقع ظهور مزيد من المتحورات"، كتبت "الحرة": "أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، الجمعة، أن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19 إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت سواميناثان للصحفيين في جنوب أفريقيا: "رأينا الفيروس يتطور ويتحور، وندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة".

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي، اعتبرت، الخميس، أن تقديرات المنظمة تكشف أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 في القارة قد يكون أعلى سبع مرات مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى مرتين أو ثلاث مرات عن المعلن.

وتشهد دول الشرق الأوسط تسارعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للمنطقة أحمد المنظري إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 التي جرى الإبلاغ عنها ارتفع إلى 110 آلاف في الأسابيع الستة الماضية، بينما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 345 في الأسابيع الثلاثة الماضية.
 
المصدر: الحرة

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