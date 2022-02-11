عربي-دولي

بعد تعافيه من كورونا.. ماذا قال اردوغان؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:14
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في حديث للصحفيين هو الأول منذ إصابته بفيروس كورونا، إن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل جاءت سلبية بعد 4 أو 5 أيام من المرض.

وقال الرئيس التركي: "تخطيت مرحلة المرض بكل أريحية، وبالتأكيد كان للتطعيم تأثير إيجابي كبير في ذلك، فقد تلقيت خمس جرعات".

وذكر أردوغان أن السيدة الأولى في حالة جيدة لكنها ما زالت في الحجر الصحي.

وأكد أردوغان عزمه على القيام بزيارة الإمارات يوم الاثنين المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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