عربي-دولي

فنلندا والولايات المتحدة توقعان صفقة مقاتلات "إف-35"

Lebanon 24
11-02-2022 | 13:00
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وقعت وزارة الدفاع الفنلندية مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اتفاقا لتوريد الجانب الأمريكي مقاتلات "أف – 35" متعددة المهام إلى هلسنكي.

وذكر بيان وزارة الدفاع الفنلندية أن وزير الدفاع أنتي كايكونين وقع اتفاقية التعاون الصناعي مع الجانب الأميركي يوم الجمعة 11 شباط 2022 في هلسنكي.

وأضاف أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن" وشركة تصنيع المحركات "برات آند ويتني" والتي تعتبر جزءا من مجموعة "رايثيون تيكنولوجيز".

وأفادت الوزارة بأنه في الـ10 من كانون الأول 2021، قررت الحكومة الحصول على 64 مقاتلة "أف – 35" لتعويض مقاتلات Air Force Hornet بحلول عام 2030. 

وتتضمن عقود التوريد بحسب البيان، تسليم 64 مقاتلة "إف - 35 إيه بلوك 4" ما بين عامي 2025-2030.

كما تتضمن العقود محركات ومعدات الصيانة والأنظمة وقطع الغيار ومعدات الاستبدال، والتدريب والخدمات اللازمة للتشغيل والصيانة، وتدريب الطيارين الفنلنديين.

ويمكن لهذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدما، وليس من مطار فقط، كما تستطيع تفادي الرادارات، والتحليق لمسافات طويلة، دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتقدر سرعة الطائرة بـ1.6 ماخ (1960 كيلومترا في الساعة)، ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلومتر وقادرة على حمل 16 طنا من الذخيرة.
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