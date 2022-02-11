عربي-دولي

موسكو: طلب كييف توضيح أنشطة روسيا العسكرية "غير مقبول"

Lebanon 24
11-02-2022 | 13:49
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أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تلقت عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا طلبا من كييف "لتوضيح الأنشطة العسكرية الروسية غير العادية" على حدود أوكرانيا.

وقال المصدر: "لا نعتبر ذلك مبررا، لأن النشاط عادي ولا يعطي أسبابا لإطلاق آلية لتقليل الخطر العسكري بموجب وثيقة فيينا 2011 لبناء الثقة والأمن".

وأضاف: "ننظر إلى طلب كييف على أنه مناورة لصرف الأنظار عن نشاطها العسكري غير العادي والقصف اليومي لدونباس".

وتابع: "موسكو سترد قريبا على الطلب الأوكراني".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق، أن حكومة بلاده طلبت توضيحا من روسيا لأنشطتها العسكرية على حدود أوكرانيا، وأمهلتها 48 ساعة للرد.

وكتب كوليبا على "تويتر": "طلبنا من روسيا تقديم توضيح مفصل لأنشطتها العسكرية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "وفقا للقانون الدولي، يجب على موسكو تحديد مناطق المناورات بدقة، وقوام التشكيلات العسكرية وأنواع الأسلحة".

وتابع: "إن لم تستجب روسيا في غضون يومين أو قدمت معلومات غير كافية، ستناشد أوكرانيا دول اتفاق فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتخاذ تدابير بناء الثقة والأمن لعقد اجتماع طارئ".
 
كما ناشد الممثل الدائم الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا في وقت سابق الأمين العام للمنظمة وجميع الدول الأعضاء فيها "إدانة روسيا على حصار الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف بسبب التدريبات العسكرية".
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