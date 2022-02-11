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"البوليساريو" تعلن مقتل 12 عسكريا مغربيا بهجمات

Lebanon 24
11-02-2022 | 14:35
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أعلنت "جبهة البوليساريو" مقتل 12 عسكريا مغربيا خلال شهر فبراير الجاري في هجمات مختلفة شنتها في الصحراء.

وقال ممثل الجبهة في الجزائر عبد القادر طالب عمر، إنه "تم تسجيل مقتل 12 عسكريا في حصيلة هجمات فبراير، وأن كل المعلومات موثقة".

وأضاف، أن "هناك خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش المغربي، وأن قوات البوليساريو تشن حرب استنزاف تصاعدية".

ولم يصدر أي تأكيد عن السلطات المغربية على الخبر، لكن مواقع إخبارية مغربية نقلت عن مصادر أمنية أن "الجيش المغربي شن مؤخرا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت عناصر مسلحة من البوليساريو".

ونشرت "وكالة الأنباء الصحراوية" هذا الأسبوع نتائج العمليات التي نفذتها "بوليساريو" في الفترة ما بين 1 و8 شباط، على طول الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع، شملت قائمة بأسماء ورتب 12 عسكريا مغربيا قالت إنهم "قتلوا خلال الهجمات".

وانهار وقف لإطلاق النار في منتصف نوفمبر عام 2020، بعد أن أستمر زهاء الـ29 عاما، اثر انتشار قوات مغربية في أقصى الصحراء لطرد أنصار الجبهة، والذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد المؤدية إلى موريتانيا، والتي يعتبرونها غير قانونية لأنها لم تكن موجودة عند إبرام اتفاق العام 1991.

من جهته قام مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا بجولة في المنطقة في يناير الماضي، في محاولة لإحياء العملية السياسية بهدف حل النزاع بعد أن وصلت إلى طريق مسدود.
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