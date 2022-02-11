عربي-دولي

مقتل شخصين وإصابة ثالث في نزاع عشائري مسلح غرب بغداد

Lebanon 24
11-02-2022 | 14:40
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قتل شخصان وأصيب ثالث في نزاع عشائري مسلح بمنطقة الزيدان في قضاء أبو غريب غربي العاصمة العراقية بغداد بسبب خلاف على أرض زراعية، حسب ما أفاد مراسلنا بالعراق.

وذكرت "روسيا اليوم" أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص على قطعة أرض زراعية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء أبو غريب، ما أسفر عن إصابة أحد الأطراف بجروح مختلفة، ولاذ المنفذون بالفرار".

وأضاف "بعدها قام ذوو الطرف المصاب باعتراض سيارة الفارين، الذين قاموا بدورهم بفتح النار عليهم وقتل شخص وإصابة آخر".
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