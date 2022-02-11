التحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية ضد الحوثيين في حجة وصعدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.وأكد التحالف في بيان، أن "الاستهدافات في حجة وصعدة دمرت 13 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية".وتقود السعودية منذ آذار 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.