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عربي-دولي
الأردن يعلق على أزمة أوكرانيا
Lebanon 24
11-02-2022
|
15:05
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علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على الأزمة الراهنة حول أوكرانيا، قائلا إن "كل ما يجري في أوروبا سينعكس على منطقتنا، ونأمل أن يتم نزع فتيل الأزمة هناك من خلال الحوار".
وأضاف الصفدي أن الأردن يراقب الوضع بشكل كامل "لأن أي توتر في أوروبا ستكون له انعكاسات علينا في المنطقة".
وعبر وزير الخارجية الأردني عن قلق المملكة من تراجع الدعم والاهتمام بقضية اللاجئين.
ويتهم الغرب روسيا بالتخطيط لـ"غزو أوكرانيا"، بينما تنفي موسكو هذه الادعاءات وتحمل شركاءها الغربيين المسؤولية عن "تأجيج الهستيريا".
وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.
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