انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بانتحار مفوض منسوب إلى وزارة الداخلية في بغداد، بإطلاق النار على نفسه.



وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن "مفوض منسوب إلى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الشخصي الحكومي"، مبينا أن "المفوض من مواليد عام 1971 وأن عملية الانتحار تمت ضمن منطقة الكرادة خلف المستشفى العسكري".