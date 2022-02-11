الإمارات وقطر تهنئان إيران بذكرى الثورة الإسلامية

هنأت كل من الإمارات وقطر، إيران، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لـ"انتصار الثورة الإسلامية".وأبرق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنئا إلى الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.من جهته، أرسل الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيسي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.كما بعث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.