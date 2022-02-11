عربي-دولي

الإمارات وقطر تهنئان إيران بذكرى الثورة الإسلامية

Lebanon 24
11-02-2022 | 15:25
A-
A+
Doc-P-917541-637802125761271307.jpg
Doc-P-917541-637802125761271307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت كل من الإمارات وقطر، إيران، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لـ"انتصار الثورة الإسلامية".

وأبرق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنئا إلى الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.

من جهته، أرسل الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيسي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-11
16:50 | 2022-02-11
16:45 | 2022-02-11
16:40 | 2022-02-11
16:35 | 2022-02-11
16:30 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website