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زيلينسكي يوجه بتعزيز قوات الدفاع المحلي في أوكرانيا

Lebanon 24
11-02-2022 | 15:40
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وجه بزيادة عدد أفراد قوات الدفاع المحلي في أوكرانيا ليصل إلى مليوني فرد.

وقال دانيلوف في أعقاب مجلس اجتماع الأمن والدفاع مع زيلينسكي يوم الجمعة، إن "هناك توجيها رسميا من الرئيس... وعلينا زيادة عدد العسكريين الذين سيتولون مسائل الدفاع المحلي".

وتابع: "عدد عناصر قوات الدفاع المحلي يجب أن يصل إلى مليوني شخص، للدفاع عن بلادنا في حال الضرورة".

يذكر أن أوكرانيا تبنت "قانون أسس المقاومة الوطنية"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني الماضي، وينص على تشكيل قوات للدفاع المحلي في جميع أنحاء البلاد، ومشاركة واسعة من الشعب الأوكراني في ضمان الأمن.

وكان قائد قوات الدفاع المحلي الأوكرانية يوري غالوشكين قد أعلن أن عدد أفراد قوات الدفاع المحلي سيكون 10 آلاف عسكري في أوقات السلم، إضافة لاحتياط يتيح زيادة عدد تلك القوات بسرعة إلى مئات الآلاف في حال الضرورة.
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