12
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زيلينسكي يوجه بتعزيز قوات الدفاع المحلي في أوكرانيا
Lebanon 24
11-02-2022
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وجه بزيادة عدد أفراد قوات الدفاع المحلي في أوكرانيا ليصل إلى مليوني فرد.
وقال دانيلوف في أعقاب مجلس اجتماع الأمن والدفاع مع زيلينسكي يوم الجمعة، إن "هناك توجيها رسميا من الرئيس... وعلينا زيادة عدد العسكريين الذين سيتولون مسائل الدفاع المحلي".
وتابع: "عدد عناصر قوات الدفاع المحلي يجب أن يصل إلى مليوني شخص، للدفاع عن بلادنا في حال الضرورة".
يذكر أن أوكرانيا تبنت "قانون أسس المقاومة الوطنية"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني الماضي، وينص على تشكيل قوات للدفاع المحلي في جميع أنحاء البلاد، ومشاركة واسعة من الشعب الأوكراني في ضمان الأمن.
وكان قائد قوات الدفاع المحلي الأوكرانية يوري غالوشكين قد أعلن أن عدد أفراد قوات الدفاع المحلي سيكون 10 آلاف عسكري في أوقات السلم، إضافة لاحتياط يتيح زيادة عدد تلك القوات بسرعة إلى مئات الآلاف في حال الضرورة.
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
12:23 | 2022-02-11
11/02/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-02-11
فنزويلا: توقيف 35 إرهابيا على الحدود مع كولومبيا
16:50 | 2022-02-11
انفجار بمسجد في مدينة قلعه نو الأفغانية
16:45 | 2022-02-11
مدغشقر تعلن حصيلة جديدة لضحايا إعصار "باتسيراي"
16:40 | 2022-02-11
بريطانيا تسمح للمطعمين بدخول البلاد بدون أي اختبارات
16:35 | 2022-02-11
تقرير: الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" في 240 حالة
16:30 | 2022-02-11
الصين تعاقب تجارا باعوا تذكارات أولمبية بأعلى من سعرها
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 03:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact