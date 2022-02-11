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"طالبان": تجميد واشنطن للأموال الأفغانية "سرقة"

Lebanon 24
11-02-2022 | 15:50
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وصفت حركة "طالبان" قرار الإدارة الأميركية تجميد أموال الحكومة الأفغانية على الحسابات في المصارف الأميركية بأنه "سرقة".

وكتب محمد نعيم، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" على "تويتر"، يوم الجمعة، أن "سرقة الولايات المتحدة للأموال المجمدة التابعة لشعب أفغانستان، وسيطرتها عليها تعتبر دليلا على السقوط الإنساني والأخلاقي للبلاد والشعب".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع الجمعة مرسوما بتجميد نحو 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في المصارف الأميركية.

وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوقفوا التعاملات المالية مع أفغانستان وتقديم المساعدة لها بعداستيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد في آب العام الماضي.
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