عربي-دولي

هولندا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:05
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لحقت هولندا بقطار المغادرين من أوكرانيا وأوصت رعاياها بالمغادرة في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلد المذكور.

وقالت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) يوم الجمعة نقلا عن سفير هولندا في كييف جينس دي مول إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.

هذا، ويعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز تواجد قواته في شرق أوروبا بالقرب من أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر قريبة من التحالف العسكري الغربي.

وتأتي هذه الخطوة عكس المطلب الروسي بعدم توسع الحلف شرقا.

وأبلغت المصادر (د.ب.أ) أن الأعضاء الـ 30 لحلف الناتو وقعوا هذا الأسبوع على اقتراح ذي صله وذلك بعد أسابيع من المناقشات.

وذكرت (د.ب.أ) أنه سوف يتم تأكيد القرار وإعلانه خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل الأسبوع المقبل، وقد يتم تنفيذه في غضون أسابيع.

ويخطط حلف الناتو لنشر مزيد من قواته بالقرب من دول مثل رومانيا.
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