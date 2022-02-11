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هزة أرضية قوية تضرب تايوان

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:10
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أفاد مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت تايوان الجمعة، وأن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وكثيرا ما تشهد تايوان هزات أرضية حيث تقع الجزيرة على تقاطع صفيحتين تكتونيتين.
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هزة أرضية

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