هزة أرضية قوية تضرب تايوان

أفاد مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت تايوان الجمعة، وأن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.



وكثيرا ما تشهد تايوان هزات أرضية حيث تقع الجزيرة على تقاطع صفيحتين تكتونيتين.