عربي-دولي

السجن 20 عاما لجندي بريطاني خدم في العراق... ما السبب؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:25
A-
A+
Doc-P-917555-637802140681667377.jpeg
Doc-P-917555-637802140681667377.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة بريطانية بالسجن 20 عاما لجندي سابق خدم في العراق وأفغانستان، أدين بالانخراط في أنشطة عصابة إجرام دولية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة بأن هذا الحكم صدر عن محكمة التاج في مانشستر بحق الجندي السابق روي إيفانز (34 عاما) الذي خدم في البصرة وبغداد وأم قصر وكذلك في أفغانستان وإيرلندا الشمالية.

واعتقل إيفانز بعد أن عثرت الشرطة في حزيران 2020 على أسلحة نارية غير مرخص بها في المنزل الذي كان يقيم فيه مع صديقته وأربعة أطفال لها.

وكشف المحققون تورط إيفانز في أنشطة عصابة مخدرات إجرامية هربت شحنة كبيرة من الهيروين بقيمة 3.4 مليون جنيه استرليني (أكثر من 4.6 مليون دولار) من هولندا إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الجندي السابق الخدمات المتعلقة بصيانة الأسلحة إلى زعيم إجرامي مقيم في دبي يعرف باسم "سورفين".

ورفض إيفانز في البداية الاتهامات الموجهة إليه، لكنه لاحقا غير اعترافاته وأقر بتورطه في تهريب مخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بطريقة غير قانونية.

وقال الجندي السابق إن سبب اتباعه سلكا إجراميا يكمن في "الاكتئاب" الذي عانى منه بعد تركه الخدمة العسكرية التي دامت 13 عاما وعجزه عن التكيف مع الحياة السلمية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-11
16:50 | 2022-02-11
16:45 | 2022-02-11
16:40 | 2022-02-11
16:35 | 2022-02-11
16:30 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website