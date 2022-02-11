عربي-دولي

الصين تعاقب تجارا باعوا تذكارات أولمبية بأعلى من سعرها

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:30
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بدأت الشرطة في العاصمة الصينية معاقبة تجار تربحوا من بيع أو إعادة بيع دمى نادرة على شكل تميمة الأولمبياد الشتوية "بينغ دوين دوين"، بثمن يزيد عشر مرات على سعر التجزئة الأصلي.

وأعلنت شرطة بكين الحكم على 3 أشخاص "بعقوبات إدارية"، لم تحددها لبيعهم هدايا تذكارية بأسعار تُعد مرتفعة للغاية، ومن الممكن أن تشمل العقوبة الاحتجاز والغرامات ومصادرة البضائع.

وبيعت دمى تميمة الباندا "بينغ دوين دوين" البلاستيكية، مقابل 192 يوانا (30 دولارا) في متجر وسط بكين يبيع أقلاما وشارات وتذكارات أخرى مستوحاة من الأولمبياد.

ووقف مشترون في صفوف الليلة الماضية وسط درجات حرارة دون الصفر، وأفرغوا رفوف المتاجر منذ انطلاق الأولمبياد في 4 شباط الجاري، وكان بين الزبائن تجار يشترون التميمة لصالح زبائن أو يعيدون بيعها بأسعار أعلى.

وقالت صحيفة محلية إن "سوق السلع المستعملة مشتعلة ... ثمن بينغ دوين دوين ارتفع بواقع 10 مرات على السعر الأصلي"، بينما رصد مراسلون تاجرا تقتاده الشرطة في، وانغفوجينغ، بعد أن اشتكى مراهق من إعادة بيع سلسلة مفاتيح أولمبية بزيادة قدرها 20 يوانا (3 دولارات) مقارنة بسعر التجزئة الأصلي.
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