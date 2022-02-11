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تقرير: الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" في 240 حالة

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:35
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO في 240 حالة.

بحسب التقرير الذي لم يشر إلى مصدره، تم استخدام برنامج التجسس ضد 90 هدفا خلال ولاية المفوض العام السابق للشرطة روني الشيخ التي استمرت لثلاث سنوات بين 2015-2018، وضد 150 هدفا آخر خلال الفترة التي شغل فيها موطي كوهين منصب القائم بأعمال المفوض العام للشرطة بين 2018-2020.

ولم تذكر القناة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 240 شخصا قد تعرضوا للاختراق بموجب أوامر المحكمة أم لا.

وفي حديث علني عن الفضيحة لأول مرة، نفى الشيخ ارتكاب الشرطة أي مخالفات تحت قيادته، قائلا إن المزاعم "لا تمت للواقع بصلة".

وبعد أن نشرت صحيفة "كالكاليست" أسماء 26 شخصا تجسست عليهم الشرطة بصورة غير قانونية، زعم تقرير داخلي للشرطة، تم تسليمه يوم الثلاثاء لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، إنه تم استهداف ثلاثة من هذه الأسماء فقط، وأن الشرطة نجحت في اختراق هاتف واحد منهم فقط، وكل ذلك تحت إشراف قضائي.

 وذكرت القناة 12 أنها تمكنت من التعرف على الأشخاص الثلاثة وهم رئيسة بلدية نتانيا السابقة ميريام فايربيرغ، ورئيس بلدية كريات آتا السابق يعقوب بيرتس وإما رئيس بلدية مفاسيرت تسيون يورام شمعون أو رئيس بلدية حولون موطي ساسون. جميعهم كانوا تحت تحقيقات الشرطة.
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