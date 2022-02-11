فنزويلا: توقيف 35 إرهابيا على الحدود مع كولومبيا

أعلنت فنزويلا، توقيف 35 "إرهابيا"، نهاية الأسبوع الماضي، في جنوب غرب البلاد في منطقة حدودية مع كولومبيا.وأعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، توقيف 35 عضوا من جماعات كولومبية خلال أربع عمليات في ولاية أبوري المتاخمة لكولومبيا.وأوضح أن الموقوفين متهمون بجرائم عدة بما فيها جرائم "إرهاب وجمع المجرمين وتجارة الأسلحة والتهريب".وتستنكر بوغوتا والمعارضة الفنزويلية ومنظمات حقوق الإنسان، وجود مقاتلي فارك وجيش التحرير الوطني، متهمة كراكاس بالتعمية أو بالتواطؤ، الأمر الذي تنفيه السلطة.وكانت أبوري مسرحا في مارس 2021 لاقتتال بين الجيش الفنزويلي والجماعات المسلحة الكولومبية، أسفر عن مقتل 16 شخصا في صفوف الجيش، بحسب الحصيلة الرسمية التي لا ترد فيها الخسائر في صفوف العدو.