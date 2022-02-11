إيطاليا.. ثوران بركان جبل "إتنا" (فيديو)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان آخر بجبل "إتنا" في صقلية مساء الجمعة.إيطاليا.. ثوران بركان جبل بركان إتنا الأشد نشاطا في أوروبا يستمر في النمو ويزداد ارتفاعا أكثر من أي وقت مضىوقال المعهد في بيان له إن "الانفجار حدث في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالي 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان في السماء على ارتفاع 8 كيلومترات".وأضاف: "تشكلت 3 تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه (Valle del Bove)، أما الثالث فاتجه جنوبا لمسافة بضع مئات من الأمتار".وتابع: "يمكن رؤية تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية".