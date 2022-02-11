وصول 4 مدمّرات أميركية إلى المياه الأوروبية لدعم حلف الناتو

كشفت شبكة فوكس نيوز نقلاً عن مسؤول بالبحرية الأميركية، عن وصول 4 مدمرات أميركية إلى المياه الأوروبية لدعم حلف الناتو.يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب ومع التحذيرات الأميركية، من قرب غزو روسي وشيك لأوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط 3% اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنواتوأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن عقد مؤتمرا أمنيا مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.وقال سوليفان خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "لا نعلق على تقارير الاستخبارات بأن بوتين أعطى أوامر عسكرية بغزو أوكرانيا.. والغرب أصبح أكثر وحدة والناتو أكثر قوة من أي وقت مضى".وأضاف: "نتوقع أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيبدأ بقصف جوي يتبعه اجتياح بري، والتقارير الاستخباراتية تشير إلى احتمالية غزو روسي لأوكرانيا قبل 20 شباط".. مضيفا: "روسيا ستواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة إذا اجتاحت أوكرانيا".وأردف سوليفان قائلا: "نحث كافة المواطنين الأميركيين على مغادرة أوكرانيا فورا"، مضيفا: "على جميع الأميركيين مغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة".